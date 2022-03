Onze correspondent bij de exodus uit Irpin, zwaar belegerde voorstad van Kiev. Op de vlucht met een looprek: “Zodra ik kan, keer ik terug”

Gezin sterft tijdens mislukt staakt-het-vu­ren: “Vergeef me, ik heb jullie niet kunnen beschermen”

Het is een beeld dat naar de keel greep: drie lichamen op straat in Irpin, nadat een zogezegd staakt-het-vuren compleet fout liep. De slachtoffers - een moeder met haar zoon en dochter - hebben nu een gezicht gekregen. Tatyana Perebeynos was vier jaar geleden al eens het geweld in Donetsk ontvlucht. Toen ze vorige zondag opnieuw probeerde te ontsnappen, sleurde ze ongewild Alise (9) en Nikita (18) mee de dood in. “Vergeef mij, ik heb jullie niet kunnen beschermen”, reageert haar verslagen echtgenoot Sergei.

9 maart