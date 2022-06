Onweerszone die richting ons land trekt, teisterde vandaag al Frankrijk: dode in Rouen, 4.500 woningen zonder stroom

Hevige onweersbuien hebben zaterdag Frankrijk geteisterd, waarbij een slachtoffer viel in Rouen. In 50 departementen geldt nog tot zondagochtend code oranje voor onweer. Ook in ons land wordt gewaarschuwd voor de regen- en onweerszone die vanaf vannacht richting België trekt.

In Rouen, waar sommige straten door noodweer in stortvloeden veranderden, stierf een vrouw van in de dertig die onder een auto vastzat nadat ze door het water was meegesleurd, aldus de burgemeester.

“Ze is gevonden, maar ze is dood,” zei de bron. Eerder meldde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter dat een vrouw vermist werd in Rouen.

Code oranje

Om 22 uur heeft Meteo-France code oranje opgeheven voor Seine-Maritime en 14 andere departementen, maar in 50 andere departementen, vooral in het noordoostelijke kwart van Frankrijk, blijft de waarschuwing gelden.

In de Landes en de Gers vielen hagelstenen van enkele centimeters op een deel van de Armagnac-wijngaarden, vertelden wijnbouwers en lokale ambtenaren aan AFP. “In Montréal-du Gers hebben we hagelstenen gehad die groter waren dan een golfbal”, klonk het.

4.500 woningen zonder elektriciteit, 30.000 scouts verhuisd

Hoewel er in de Landes-regio geen gewonden zijn gevallen, zaten 4.500 woningen zonder elektriciteit. Minister-president Elisabeth Borne beloofde ‘s avonds dat de regering “er zal zijn voor de getroffen gebieden” en zich zal wenden tot “de slachtoffers van het noodweer dat het hele land heeft getroffen en tot de reddingsteams die honderden interventies hebben uitgevoerd”.

Op het domein van het kasteel van Chambord (Loir-et-Cher) moesten 30.000 scouts, die voor het Pinksterweekend gingen kamperen, gaan schuilen in veiligere oorden. “De storm ging rond 16.30 uur liggen. Het duurde een paar minuten, maar het was vrij sterk en een windvlaag blies de tenten van de welpen omver,” vertelde Damien Tardy, de woordvoerder van de beweging, aan AFP. “Tienduizend jongeren, tussen 8 en 12 jaar, zijn in samenwerking met de prefectuur ondergebracht in het kasteel”, zei hij, terwijl de ouderen “op een hellende vlakte” zitten. “Ze zitten in tenten onder poncho’s en waren aan het zingen toen ik bij hen ging kijken.”

Météo-France had gewaarschuwd dat zich in het zuidwesten soms hevige onweersbuien zouden ontwikkelen die zich naar het noorden en oosten van het land zouden uitbreiden en gepaard zouden gaan met hevige regenval (plaatselijk 40 tot 60 mm in korte tijd), windstoten en hagel, vooral boven het zuidwesten en het Centraal Massief.

Code geel in België

De reeks regen- en onweersbuien die Frankrijk vandaag teisterde, komt morgen ook onze kant uit. Voorlopig lijkt het wel om een afgezwakte versie te gaan: het KMI houdt het in ons land op code geel.

De regen- en onweerszone trekt morgenochtend vanuit het zuidwesten door ons land, richting Nederland en Duitsland. Het KMI waarschuwde al dat de onweersbuien plaatselijk hevig kunnen zijn met veel neerslag op korte tijd. Er wordt tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd voorspeld.