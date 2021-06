Onweer veroorzaakt ook in Duitsland wateroverlast

Zwaar onweer en hevige regenval hebben de afgelopen nacht ook in Duitsland tot heel wat schade en chaos geleid. Vooral in het zuiden en het westen van het land liepen kelders en straten onder. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen opnieuw droog, maar de Duitse Weerdienst (DWD) waarschuwt voor nieuw onweer in het oosten en noordoosten van het land in de loop van de dag.

In Frankfurt kreeg de brandweer dinsdagavond op twee uur tijd meer dan 600 oproepen. De hevige regenval, met neerslag tot 45 liter per vierkante meter in zeer korte tijd, veroorzaakte er ondergelopen kelders en garages. Het trein- en busverkeer werd in sommige delen van de stad stilgelegd. Ook in Beieren waren er gevolgen voor het treinverkeer. Delen van de oude stad in Landshut staan onder water.

Volgens de Duitse brandweer regende het in Bochum, in het westen van het land, zo hard dat het water in sommige kelders tot aan het plafond stond. In Krefeld leidde de hevige regenval er ook toe dat kelders, straten en ondergrondse garages onder water kwamen te staan. Om 2 uur 's nachts had de brandweer er al meer dan 2.000 oproepen ontvangen.

De Duitse weerdienst DWD hief woensdagochtend aanvankelijk alle waarschuwingen voor zware onweersbuien op. "De onweerssituatie is voorlopig gekalmeerd", luidde het in een bericht. "In de loop van de dag is er echter opnieuw kans op zware regen- en onweersbuien in het oosten en noordoosten van Duitsland.”