“Ontzettend wreed”: 36-jarige vrouw ontfutselt 87-jarige Holocaust-overlever miljoenen

Een 36-jarige vrouw uit Florida die bijna 3 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro, red.) van een 87-jarige Holocaustoverlevende stal, moet ruim vier jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank van Manhattan afgelopen donderdag bepaald. De vrouw leerde de 87-jarige New Yorker zeven jaar geleden kennen via een datingwebsite en deed zich voor als zijn vriendin, terwijl ze jarenlang achter zijn rug om zijn spaargeld verbraste.

“Ontzettend wreed.” Zo beschreef rechter Edgardo Ramos in zijn vonnis de "door hebzucht gemotiveerde” handelswijze van de 36-jarige Peaches Stergo uit Champions Gate in Florida. De vrouw kwam zeven jaar geleden via een datingsite in contact met een oudere New Yorker, die op zoek was naar gezelschap. De vrouw rook haar kans en wist het vertrouwen van de tachtiger te winnen en zich voor te doen als zijn vriendin.

Volgens de aanklagers reisde Stergo naar New York om het slachtoffer in zijn appartement te bezoeken, terwijl ze zich onder een valse naam voordeed als een nanny uit Florida. Ze stelde zich voor als ‘Alice’ en verzweeg dat ze al een relatie met een andere man had en twee kinderen.

Steeds meer leugens

In mei 2017 vroeg ze de man, die als jonge twintiger naar de VS migreerde nadat hij als zesjarige zijn ouders verloren had tijdens de Holocaust, voor de eerste keer om geld. De tachtiger, die in de VS een succesvolle zakenman was geworden, ging op het verzoek in en betaalde haar 25.000 dollar (bijna 23.000 euro, red.). De daaropvolgende vier jaar verzon Stergo telkens nieuwe smoesjes om haar ‘vriend’ geld te ontfutselen. In totaal schreef de man in die tijd 62 cheques uit met een totale waarde van 2,8 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro, red.) - tot hij blut was en zijn appartement moest verlaten.

Volgens de aanklager kreeg Stergo haar ‘geliefde’ zelfs zo ver dat hij in een keer een bedrag van maar liefst 50.000 dollar (ruim 45.000 euro, red.) naar haar overschreef. Om haar leugens te ondersteunen, fabriceerde ze brieven die zogezegd van de bank waren. Toen zijn geld uiteindelijk op was, spoorde Stergo de New Yorker aan zijn diamantencollectie te verkopen en van anderen geld te lenen.

Luxeleven

Volgens de aanklagers maakte Stergo samen met haar echte partner de New Yorker achter zijn rug om belachelijk, terwijl ze zijn geld uitgaf aan dure reizen naar Europa en Las Vegas en een luxeleven leidde in een ‘gated community’. De vrouw had volgens de aanklagers een boot en meerdere wagens, waaronder een Corvette en een Suburban - allemaal betaald met geld van de New Yorker. Ze zou daarnaast duizenden dollars aan dure maaltijden, juwelen, Rolex-horloges, designerkleding, gouden munten en goudstaven hebben uitgegeven.

Hardvochtig

De vrouw moet als onderdeel van haar straf - ze vliegt ook vier jaar de cel in - een restitutie en verbeurdverklaring van 2,8 miljoen dollar ondertekenen, wat betekent dat ze de 2,8 miljoen dollar terug moet betalen en dat ze het eigendomsrecht op de goederen die ze met het gestolen geld gekocht heeft, definitief verliest.

“Peaches Stergo heeft op hardvochtige wijze een 87-jarige overlever van de Holocaust opgelicht, die gewoon op zoek was naar gezelschap”, zegt advocaat Damian Williams in een verklaring. “Maar ze kwam er niet mee weg. Zoals het vonnis aantoont, zullen ook daders die ‘romantiek’ gebruiken om hun slachtoffers op te lichten ter verantwoording worden geroepen voor hun misdaden.”

Haar eigen advocaat Ann Marie Fitz stelt dat Stergo “helemaal niet de harteloze persoon is die de aanklagers en media van haar maken. Ze is een liefhebbende moeder van twee tienerzonen en haar vriend beschrijft haar als een fantastische moeder en christen. Mevrouw Stergo onderhield een oprechte, liefdevolle relatie met het slachtoffer in deze zaak - ze bracht haar vakanties met hem door, zorgde voor hem wanneer hij ziek was en was, zoals de neef van het slachtoffer het omschreef, ‘lief voor hem’”.

“Harteloos verraad”

Volgens de aanklagers is het 87-jarige slachtoffer, die in de rechtszaal anoniem bleef, een fragiele tachtiger die gebukt gaat onder meerdere gezondheidsproblemen, onder meer “cognitieve achteruitgang”. In een brief aan de rechter liet de man zelf weten dat hij “als overlever van de Holocaust in zijn leven onuitsprekelijke pijn en verliezen geleden heeft, maar zich nooit had kunnen voorstellen dat hij op zijn oude dag nog het slachtoffer zou worden van zulk harteloos verraad.”

Stergo pleitte al in april schuldig voor fraude en had daarbij slechts een ding te zeggen. “Het spijt me.”