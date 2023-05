Ontvoerde Oekraïners getuigen over martelingen in Russische gevangenissen

Onderzoeksjournaliste Lilia Yapparova die voor het door Moskou verboden medium werkt, wist dankzij bronnen bij de Russische geheime een clandestiene gevangenis op De Krim op te sporen. Daar wordt een onbekend aantal Oekraïense burgers vastgehouden en gemarteld.

Maar ook in Rusland worden talloze Oekraïense burgers vastgehouden zonder enige vorm van eerlijk proces. Ze mogen hun geliefden of advocaten niet zien en hebben naast de martelingen met allerlei andere ontberingen te maken. De getuigenissen die Yapparova verzamelde, komen van de weinige Oekraïners die tot nu toe werden vrijgelaten.

De beruchte gevangenis waar Meduza over schrijft, ligt in Simferopol, de tweede grootste stad op De Krim. De speciale vleugel waar de Oekraïense burgers gevangen worden gehouden, werd enkele maanden na de start van de Russische invasie geopend. Een van die gevangenen daar was Alexander Tarasov. Hij had protesten georganiseerd tegen de Russische bezetter in Cherson. Zijn medegevangenen waren eveneens activisten of hadden als burger het Oekraïense leger geholpen.

Soms was het simpelweg sadistisch gedrag van de ondervra­gers. Dan moest een gedetineer­de een lied uit de Sovjettijd zingen. Bij ieder foutje werd een stroom­stoot gegeven.

Direct na zijn arrestatie werd Tarasov al gemarteld in Cherson. Leden van de Russische geheime dienst bevestigden elektroden aan zijn oorlellen en zetten die onder stroom. “Zelensky bellen”. Zo noemden de Russen die hem martelden deze methode.

Na aankomst in de gevangenis van Simferopol werden Tarasov en zijn celgenoten regelmatig gemarteld. Tijdens hun ondervragingen werden ze bijvoorbeeld met een stroomstok bewerkt. Soms om een bekentenis of informatie los te peuteren. Soms was het simpelweg sadistisch gedrag van de ondervragers. Dan moest een gedetineerde een lied uit de Sovjettijd zingen. Bij ieder foutje werd een stroomstoot gegeven. Ook hoorde Tarasov regelmatig geschreeuw en andere geluiden die duiden op mishandeling van andere gevangenen.

Luchtbuks

Een andere gevangene uit Hola Prystan vertelde aan de journaliste dat hij met een luchtbuks in zijn benen was geschoten en daarna werd gedwongen de loden balletje met zijn eigen handen uit de wond te peuteren. Een gedetineerde uit Nova Kakhovka getuigt van gedeeltelijke wurging in hechtenis.

Naast het brute geweld gebruiken de Russen ook subtielere martelpraktijken. Zo mogen de gevangenen overdag niet op hun bedplank zitten of liggen. Het tijdsbesef van de gedetineerden wordt bewust verstoord omdat de ramen in de cel zijn dichtgeschilderd. Bovendien blijft het licht in de cel 24 uur per dag branden. Alsof dat niet erg genoeg is, schalt met enige regelmaat het Russische volkslied of het gevangenisreglement door de luidsprekers. Het bioritme van de gegijzelden raakt zo compleet verstoord.

De Russische autoritei­ten doen er alles aan om de illegale martelprak­tij­ken geheim te houden.

Clandestien

De Russische autoriteiten doen er alles aan om de illegale martelpraktijken geheim te houden. Zo worden de Oekraïense gevangenen in aparte gebouwen ondergebracht en worden zoveel mogelijk onderling afgezonderd om communicatie tussen de gevangenen zo goed als onmogelijk te maken.

Ook de administratie wordt strikt gescheiden gehouden van die van het ‘gewone’ (Russische) gevangeniswezen. Zo kan het zijn dat zelfs Oekraïense gevangenismedewerkers in de bezette gebieden soms niet weten van hun clandestien opgesloten landgenoten. De namen van de ontvoerde Oekraïners duiken niet op in de systemen van de detentiecentra. De gegijzelden die vastzitten in Rusland vallen dan weer onder de verantwoordelijkheid van het Russische ministerie van Defensie, dat soms reageert op informatieverzoeken van advocaten en mensenrechtenactivisten.

Volledig scherm Het theater van Marioepol werd door de Russen gebombardeerd, maar Oekraïense gedetineerden werden gemarteld om valse verklaringen daarover af te leggen. (12/04/22) © AFP

Contraspionage

Dat het ministerie van Defensie en de geheime dienst van Rusland betrokken zijn bij ontvoering van de Oekraïense burgers is volgens experten onderdeel van een beproefde spionagemethode die de Russen ook in de oorlog tegen Tsjetsjenië toepasten.

Sommige gedetineer­den werden na vrijlating ingezet om te infiltre­ren in de lokale bevolking om te werken als informant voor de Russen.

Ook daar pakte men talloze burgers op en martelden hen om informatie los te peuteren. Dat alles om de Russische troepen en autoriteiten te beschermen die in de gebieden gestationeerd waren. Sommige gedetineerden werden na vrijlating ingezet om te infiltreren in de lokale bevolking om te werken als informant voor de Russen.

Bovendien worden martelingen gebruikt om valse getuigenissen te verkrijgen bij de gevangenen. Die verklaringen gebruiken de Russische autoriteiten nu in schijnprocessen tegen Oekraïners om vermeende oorlogsmisdaden aan te tonen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het theater in Marioepol, dat door de Russen werd gebombardeerd. Maar Oekraïense gedetineerden werden volgens een door Yapparova geïnterviewde getuige gemarteld om valse verklaringen af te leggen over Oekraïense betrokkenheid bij de verwoesting van de stad en het theater.

Het is niet geweten precies hoeveel Oekraïense burgers nog in Russische gevangenissen worden vastgehouden. Volgens een Oekraïense expert met kennis van het gevangeniswezen zouden het er ruim 3.000 zijn. Enkele tientallen zouden in hechtenis zijn gestorven.

