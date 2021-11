Ontvoerde non (59) na vier jaar opnieuw in thuisland Colombia

Een Colombiaanse non (59) die vier jaar geleden in Mali werd ontvoerd, is opnieuw in haar vaderland. Bij haar aankomst in Colombia werd ze hartelijk ontvangen door andere nonnen die luid voor haar zongen.

Gloria Cecilia Narvaez werkte als missionaris vlak bij de grens met Burkina Faso. In februari 2017 werd de Colombiaanse non ontvoerd in het zuiden van Mali door een groep jihadisten die banden heeft met Al-Qaida. Ze was er al zes jaar aan de slag.

Lees ook Franse regering bevestigt gijzeling van Franse journalist in Mali

De kloosterlinge, die lid is van de congregatie franciscaanse zusters van de Onbevlekte Maagd Maria, werd in oktober dit jaar vrijgelaten na intense onderhandelingen van de Malinese interim-president Assimi Goita. Het is niet bekend of er losgeld werd betaald. Eerder had ze al een teken van leven gegeven door via bemiddeling van het Rode Kruis een brief naar haar broer te schrijven.

Volledig scherm Narvaez komt aan op de luchthaven in Bogota. © AFP

De non sprak zich bij terugkomst in Bogota uit over ontvoeringen die in haar eigen land jarenlang veelvuldig voorkwamen. “Ik sta stil bij al het lijden dat mensen doormaken als ze worden ontvoerd, hier, in Mali en in de rest van de wereld. Ik denk aan alle mensen die nog ontvoerd zijn.”

Voor ze terugkeerde naar Colombia, ging de non op uitnodiging van paus Franciscus naar Rome.

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.