Ontvoerde Fuka vindt biologische vader na bijna twintig jaar terug via TikTok

Bijna twintig jaar lang was de vader van Fuka uit haar leven verdwenen. Al die tijd miste hij haar ontzettend, maar daar had de Japanse jongedame geen besef van. Zij geloofde immers blindelings de leugens van haar moeder, die haar op vierjarige leeftijd ontvoerd had. Toen Fuka vorig jaar een zoektocht via TikTok naar haar vader startte, kwam de ongemakkelijke waarheid aan het licht. De emotionele reünie die daarop volgde, laat geen enkele ziel onberoerd.

De moeder van Fuka liet haar geloven dat haar vader haar in de steek gelaten had. In werkelijkheid bedroog ze hem echter en verhuisde ze voor die nieuwe liefde naar de Verenigde Staten.

De fabel spatte uit elkaar toen Fuka vorig jaar haar Japans geboortedorp bezocht en in het huis van haar oma een foto van haar biologische vader vond. Ze besloot de hulp van TikTok in te schakelen om hem terug te vinden. Het opsporingsbericht ging viraal, waarna enkele speurneuzen de man in kwestie terugvonden op Facebook.

#fyp #update ♬ Shyfromdatre 6000 degrees - Shy @summermaple.23 Replying to @background_noise_ I'm so nervous but I believe fate brought us here, #findingmyfather

“Kracht van TikTok”

Met een bang hartje stuurde Fuka hem een bericht. Tot haar grote verbazing kreeg ze enkele maanden later ook effectief antwoord. “De kracht van TikTok”, omschreef de Japanse het mirakel zelf in een video. “Gedurende twintig jaar kon ik mijn vader niet vinden, maar nu heb ik net de volgende boodschap van hem ontvangen. ‘Ik hoorde van een vriend dat je mij aan het zoeken bent. Natuurlijk herinner ik me jou. Je bent groot geworden. Zit je in Japan?’”

De twee herstelden het contact en Fuka ontdekte stap voor stap hoe de vork echt in de steel zit. Ook hoe ze precies ontvoerd werd bijvoorbeeld... “Mijn grootouders zijn boeddhistische priesters”, klinkt het. “Mijn moeder zou in dat verband een tempel overnemen die al generaties lang aan onze familie toebehoorde. Mijn vader volgde een opleiding om aan het hoofd te staan en ging op een dag het officiële papierwerk regelen. Van dat moment maakte mijn moeder gebruik om mij en mijn broer mee te nemen en met de noorderzon te verdwijnen.”

#findingmyfather #traumahealing ♬ original sound - Marta Courtenay @summermaple.23 It was fate for my bio father and I to reconnect after nearly 20 years, I finally found out the truth about my childhood #findingmyfather

“Scheidingen zijn taboe”

Fuka’s vader ondernam verschillende pogingen om hen terug te winnen, maar botste telkens op een njet van het gerecht. “In Japan zijn scheidingen echt taboe”, legt de jongedame uit. “Voor een vader is het bijna een onmogelijke opgave om evenwaardige rechten te krijgen. Speciaal voor mij reisde hij zelfs naar de VS, maar alle inspanningen bleken tevergeefs. Mijn moeder scheepte hem af door te zeggen dat ik nu een nieuwe papa had en dat we hem niet meer nodig hadden.”

De nachtmerrie liet diepe wonden na. “Door zijn rechten als ouder af te staan, hoopte hij dat we alsnog een geweldig leven zouden hebben in de VS. Maar hij heeft nog twee jaar lang elke nacht over ons liggen dromen”, ontdekte Fuka.

#findingmydad #japan #healingjourney ♬ original sound - Stan :) @summermaple.23 Replying to @lydiar i feel like i unlocked a piece of the puzzle I didnt even know was missing. So much of my childhood became clearer and I learned a lot about my life This was so emotional and a crazy journey but Im so happy I get to share this part of my life with all of you. I have read the comments and really appreciate your support. #findingmyfather

“Voelde me vaak waardeloos”

Vader en dochter zagen elkaar uiteindelijk na twee decennia terug in Kyoto. Fuka maakte er kennis met zijn nieuwe echtgenote en tweejarige zoon, haar halfbroertje dus. De emotionele reünie maakt de pijn van het gemis alleen maar groter.

“Ik groeide op in een gezin waarin ik mishandeld werd. Ik voelde me vaak waardeloos en niet geliefd. Als kind dacht ik constant dat mijn papa mij niet meer in zijn leven wilde. Het heeft tijd gekost om dat trauma te verwerken. Nu blijkt echter dat hij altijd blijven hopen is dat we elkaar op een dag weer tegen het lijf zouden lopen. Bij het afscheid gaf hij mij een stevige knuffel en barstte hij in tranen uit. Nu pas weet ik wat ik al die tijd heb moeten missen”, besloot Fuka.