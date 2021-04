Ontvoerd meisje Mia (8) en haar mama teruggevonden in Zwitserland

Mia (8) met list ontvoerd uit huis van haar oma in Vogezen: “Haar moeder gaf allicht de opdracht”

14 april In de Franse Vogezen hebben drie mannen gisteren een achtjarig meisje ontvoerd. Meer dan waarschijnlijk deden ze dat in opdracht van de moeder, die ook spoorloos verdwenen is. De grootmoeder had de tijdelijke voogdij over Mia verkregen, maar zij werd met een list in het ootje genomen.