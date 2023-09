Ontsnapte moordenaar is nu ook gewapend, politie vraagt bewoners in klopjachtgebied in Pennsylvania binnen te blijven

Al bijna twee weken is de ontsnapte Braziliaanse crimineel Danelo Cavalcante op de vlucht in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De politie heeft hem nog altijd niet kunnen vatten en vraagt nu aan de bewoners rond de plaats waar hij het laatst gezien is om binnen te blijven en de deuren gesloten te houden.

Danelo Cavalcante (34) ontsnapte op 31 augustus uit de gevangenis van Chester County in Pennsylvania. Hij klom op handen en voeten naar boven via twee gevangenismuren die op anderhalve meter van elkaar staan. Net zoals een andere gedetineerde in mei al eens had voorgedaan.

De politie van Pennsylvania schreef al vroeg vanochtend, even voor 2 uur lokale tijd (8 uur onze tijd), op ‘X’ (voorheen Twitter) dat ze Cavalcante “aan het achtervolgen” waren in South Coventry Township, een landelijk gebied in het noorden van Chester County, op zo’n 32 kilometer van de gevangenis waar Cavalcante twee weken geleden ontsnapte. De politie had dat gebied eerder al in het vizier gehad in de klopjacht naar de misdadiger.

Nog op ‘X’ voegde de politie eraan toe dat Cavalcante gewapend is. “Inwoners in het gebied wordt gevraagd alle deuren en ramen op slot te doen, voertuigen te beveiligen en binnen te blijven. Niet benaderen. Bel 911 als je hem ziet.” Ook de scholen in de buurt blijven voorlopig gesloten. Over welk wapen Cavalcante bij zich zou hebben en hoe hij daaraan geraakte, werd niets gezegd. Het is wachten op updates van de politie.

Zaterdag stal Cavalcante een bestelwagen en veranderde hij zijn voorkomen. Hij kon ver door de zoekperimeter van de politie breken en trok naar het huis van een voormalige collega. Daar werd hij gefilmd door de camera van de deurbel. De kennis van Cavalcante was op dat moment niet thuis, zag later wel de beelden en ging ermee naar de politie. Nog diezelfde avond zocht hij een andere oud-collega op in Phoenixville, opnieuw tevergeefs.

Cavalcante kreeg enkele dagen voor zijn ontsnapping levenslang. Hij was schuldig bevonden aan het doodsteken van zijn ex-vriendin Deborah Brandao (33) in april 2021 voor de ogen van haar twee kleine kinderen, een zoontje van drie en een dochtertje van zeven. Cavalcante wou vermijden dat Brandao hem zou aangeven bij de politie voor de moord op een man van 20 die hij in 2017 in Brazilië had gepleegd. Hij zat eind vorige maand voorlopig vast in de gevangenis van Chester County, in afwachting van zijn overplaatsing, toen hij op opvallende wijze kon ontsnappen. Er komt heel wat kritiek op de manier waarop hij de gevangenis kon buitenstappen én op de vruchteloze klopjacht van de politie op hem. De politie verdedigt zich door te stellen dat het gebied waar ze zoeken erg complex is.

De beloning voor de gouden tip die tot de arrestatie van Cavalcante kan leiden is inmiddels opgetrokken van 20.000 naar 25.000 dollar (23.300 euro).

