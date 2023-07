Ontsnapte gevangene houdt moeder en dochter gegijzeld in Victoria’s Secret-winkel, meisje krijgt mes tegen de keel

Young werd vorige vrijdag op heterdaad betrapt terwijl hij lingerie aan het stelen was. Om te voorkomen dat hij weer opgesloten zou worden, gijzelde hij twee toevallige passanten. Op beelden is te zien hoe hij de moeder stevig bij de nek vasthoudt, de dochter staat intussen vlak achter hen te bidden.

Een agent probeerde op hem in te praten, maar zijn woorden hebben weinig effect. “Ik ga haar vermoorden. Laat me haar geen pijn doen”, herhaalde Young meermaals.

De kogel raakte Young in het voorhoofd. Hij werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed enkele uren later. Moeder en dochter kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Young vertoefde in een halfopen instelling in Manchester (New Hampshire) vanwege drugsfeiten en diefstal. Hij zat in de laatste rechte lijn om mogelijk vrijgelaten te worden. Waarom hij op 21 juli dan toch besloot om de benen te nemen, is niet duidelijk.