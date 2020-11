Ontsnapte chimpansees doodgeschoten in Nederlandse zoo: “Verdoven had te lang geduurd”

DierenPark Amersfoort heeft vanochtend twee mannelijke chimpansees doodgeschoten. Mike en Karibuna waren ontsnapt nadat hun verblijf niet goed was afgesloten door een menselijke fout. De dieren verdoven zou volgens de zoo te lang hebben geduurd. Het dierenpark treurt om het verlies: chimpansee Mike was al ouder dan 50 jaar en had bijna zijn hele leven in Amersfoort doorgebracht.

De twee apen, Mike en Karibuna, werden vrijwel meteen na hun ontsnapping door dierenverzorgers gezien, laat DierenPark Amersfoort weten. De bezoekers die op dat moment in het park waren, werden door medewerkers in allerijl naar het restaurant in de zoo gebracht om te schuilen, totdat de situatie weer veilig was. Vervolgens werden de gasten naar de uitgang begeleid.

De loslopende chimpansees vertoonden “imponerend gedrag” toen zij eenmaal uit hun verblijf waren. De dieren kunnen dan makkelijk aanvallen, verduidelijkt een woordvoerster van de zoo de beslissing om de apen te doden.

Quote Gezien de situatie vonden we het te riskant om tien tot vijftien minuten te moeten wachten totdat een verdo­vingspijl­tje zou gaan werken DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort ligt in een bosrijke omgeving. De chimpansees zouden volgens de dierentuin eenvoudig over de hekken rond het park kunnen klimmen en dan via de talrijke bomen verdwijnen. “We moesten voorkomen dat de chimps het park zouden verlaten, wat een klein kunstje voor ze zou zijn geweest”, aldus de zegsvrouw.

“Zwarte dag”

“We hadden verdovingsgeweren voorbereid. Maar gezien de situatie vonden we het te riskant om tien tot vijftien minuten te moeten wachten totdat een verdovingspijltje zou gaan werken. Daarom is na beraad besloten dat een speciaal opgeleide dierenverzorger, die ook scherpschutter is, de dieren zou neerschieten. Als we dat niet hadden gedaan, had er een ramp kunnen gebeuren”, legt de woordvoerster uit.

De dierentuin rouwt om het verlies en spreekt van een “zwarte dag”. “We betreuren deze gebeurtenis enorm.” De doodgeschoten apen hoorden al heel lang bij de chimpanseegroep van DierenPark Amersfoort. Mike was al ouder dan 50 jaar en heeft bijna zijn hele leven in Amersfoort doorgebracht. De aap met de grijze baard gold als een boegbeeld van de dierentuin.

Volledig scherm DierenPark Amersfoort laat geen bezoekers meer binnen. © Caspar Huurdeman

Luid gekrijs

Bezoeker Jacco Wierda stond bij het hyenaverblijf toen de apen deze voormiddag plots losbraken. Hij verschanste zich met zijn gezelschap achter een hek, dat niet op slot kon. “We hebben dat met een karabijnhaak vastgezet”, vertelt hij aan AD.nl. In een video die de Nederlander maakte, is te zien dat een van de chimpansees aan het hek staat te rukken, maar het niet open krijgt.

Volgens Wierda liepen er meerdere apen los door het park. “Er klonk veel geschreeuw van de apen. We hebben meerdere schoten gehoord en zagen mensen met verdovingsgeweren rondlopen. We hebben één aap gezien die was neergeschoten.”

Een andere getuige, die samen met haar kleindochtertje in het park was op het moment van de ontsnapping, vertelt dat in het hok van de chimpansees luid gekrijs te horen was. Onder de bezoekers was wel wat onrust, maar er was geen sprake van paniek.

Quote We hebben twee schoten gehoord Bezoeker

Een andere bezoeker vertelt dat hij samen met andere gasten opeens het restaurant in werd gedirigeerd. “We hebben twee schoten gehoord, maar op dat moment wisten we niet dat er een aap was ontsnapt. Dat hoorden we later pas. Ik heb ook geen aap gezien die niet in zijn verblijf zat.” Volgens de parkbezoeker verliep de korte opsluiting in het restaurant van de dierentuin rustig. “Het personeel handelde prima, alleen de communicatie kon beter.”

DierenPark Amersfoort blijft de rest van de dag gesloten. Er wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat het apenverblijf niet op slot is gedaan. De hekken hadden geen technische mankementen, meldt de dierentuin.

