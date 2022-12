Ontsnapte Brusselse gangster (27) opgepakt voor spectaculaire overval op geldtransport in Amsterdam

De Brusselse gangster Ibrahim Akhlal (27) is vorige week gearresteerd in Conakry, de hoofdstad van de republiek Guinee. Hij leefde ondergedoken in het Afrikaanse land nadat hij internationaal geseind stond voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval op een geldtransport in mei 2021 in Amsterdam. Een jaar daarvoor was hij ontsnapt uit de gevangenis van Sint-Gillis waar hij een celstraf van 21 jaar uitzat voor een hele reeks overvallen.

Het Fugitive Active Search Team (FAST) en de federale gerechtelijke politie van Brussel konden hem traceren in Guinee. Zo werd er een samenwerking opgezet met de Guinese politiediensten. In de nacht van 16 op 17 december is Akhlal dan gearresteerd door de Guinese gerechtelijke politie, de DCPJ. Hij was op weg naar een nachtclub toen hij werd geïntercepteerd. Wellicht zal hij eerstdaags aan België worden uitgeleverd.

Akhlal moet in ons land nog een gevangenisstraf van in totaal 21 jaar uitzitten voor reeks van vier brutale overvallen. In maart 2020 wist hij te ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis.

Gestolen Porsche en machinegeweren

Ook de Nederlandse justitie is bijzonder geïnteresseerd in Akhlal voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval op een goudtransport in Amsterdam. Op 19 mei 2021 beukte de bende met een gestolen Porsche Cayenne de poort van het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam open. Gemaskerde mannen met machinegeweren bedreigden het personeel en gingen er in verschillende vluchtwagens vandoor met goudstaven en edelmetalen ter waarde van 12 miljoen euro.

Na een wilde achtervolging waarbij schoten vielen en een gangster werd doodgeschoten, kon de politie de bende oprollen. Drie verdachten konden ontkomen.

Opsporing

Begin maart van dit jaar verspreidde de politie via Opsporing Verzocht in Nederland en het opsporingsprogramma FAROEK het signalement van de voortvluchtigen. Ibrahim Akhlal was op dat moment al geïdentificeerd maar was spoorloos. In november vorig jaar kon het FAST in Servië een andere gevluchte overvaller inrekenen.

Uit het onderzoek bleek dat de bende gebruik maakte van twee safehouses in België. Zo speelde een appartement in de Collegelaan in Borgerhout een cruciale rol, vertelde Christophe Bulinckx van de federale politie in het opsporingsprogramma FAROEK. In het appartement vonden de speurders automatische wapens, handvuurwapens, bivakmutsen, kogelwerende vesten, een slijptol en spijkers om banden lek te laten rijden.

Ook in Zaventem had de bende een stek in de Jozef Van Damstraat. Zeker één van de bendeleden zou er minstens een maand ondergedoken geleefd hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat andere bendeleden en de auto’s die bij de overval gebruikt zijn daar gespot zijn. Van de buit is nog altijd 4 miljoen euro zoek.

Intussen is in Nederland het proces begonnen tegen de bende overvallers. Het openbaar ministerie eist celstraffen tot 18 jaar. Voor Akhlal komt het proces te laat. Hij zal apart berecht worden voor zijn aandeel.

