“Ontslag paus moet geen trend worden”, vindt Paus Franciscus

“Het ontslag van een paus moet geen trend worden.” Dat heeft paus Franciscus gezegd in een interview. Hij verzekert dat aftreden “op dit moment niet in zijn agenda staat”.

In een onderhoud met 82 Congolese jezuïeten dat donderdag door het tijdschrift Civilta cattolica is gepubliceerd, bevestigt de Argentijnse paus dat hij twee maanden na zijn verkiezing in maart 2013 een afstandsverklaring heeft geschreven voor het geval “gezondheidsproblemen” hem zouden verhinderen zijn ambt uit te oefenen. “Maar dat wil absoluut niet zeggen dat het ontslag van een paus een trend, of normale zaak moet worden”, nuanceerde hij.

“Benedictus XVI had de moed om het te doen, omdat hij niet verder wilde vanwege zijn gezondheid. Het staat momenteel niet op mijn agenda. Ik geloof dat het ambt van de paus voor het leven is. Ik zie geen reden waarom dat niet zo zou zijn”, aldus de paus, die er aan toevoegde dat “de historische traditie belangrijk is”. “Als we naar de praatjes zouden luisteren, moeten we elke zes maanden van paus veranderen”, klonk het voorts, waarbij Franciscus leek te verwijzen naar sommige kritiek op zijn bestuur en spanningen binnen de Kerk.

De speculaties over een mogelijk aftreden van de 86-jarige Jorge Bergoglio, die zich momenteel in een rolstoel verplaatst, zijn de laatste maanden fors toegenomen. Paus Franciscus, die volgende maand zijn tienjarig pontificaat viert, liet tot nu toe “de deur open” voor een aftreden, vergelijkbaar met dat van zijn voorganger Benedictus XVI, die daarmee in 2013 de wereld verraste.