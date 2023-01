Ontruiming Duits ‘bruinkooldorp’ gaat verder, veel activisten weggehaald door de politie

De politiechef van Aken verdedigde vandaag op de Duitse openbare omroep ZDF het optreden van de politie. De strategie heeft vruchten afgeworpen, luidde het. Het is gelukt via communicatie meer dan 200 demonstranten ervan te overtuigen vrijwillig te vertrekken.

Het dorp is helemaal van de buitenwereld afgesloten door hoge, stalen aan elkaar geklonken hekken. Daardoor kunnen activisten er niet meer in. De actievoerders die er nog zijn, hebben zich met name in boomhutten en enkele oude boerengebouwen verschanst. De politie is vandaag begonnen met het ontruimen van een schuur aan de rand van het dorp. Daar zaten volgens een woordvoerster van de Nederlandse activisten in Lützerath gisteren nog zo’n tachtig bezetters. Het contact met hen werd deze ochtend afgebroken.

Bouwlampen

De bezetters klagen erover dat de politie de hele nacht, verlicht door bouwlampen, is doorgegaan met sloopwerkzaamheden en pogingen om mensen op te pakken en uit het dorp te verwijderen. Volgens een Nederlandse woordvoerster zijn bouwlampen de hele nacht door gericht geweest op activisten die hoog in driehoekige constructies zitten, waardoor die niet konden uitrusten. De politie is inmiddels mensen uit die constructies aan het weghalen.

Greta Thunberg

Veel activisten die uit het dorp zijn weggehaald door de politie, sluiten zich aan bij een groot actiekamp in Keyenberg op enkele kilometers van het bezette dorp. Momenteel zitten daar volgens de woordvoerster al meer dan duizend activisten. Zaterdag vindt vanuit Keyenberg een grote demonstratie plaats uit solidariteit met de bezetters van het dorp, waarin ook de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg meeloopt. De woordvoerster verwacht er zeker 20.000 mensen.

Bruinkoolwinning

Duitsland beschikt over enorme bruinkoolvoorraden, maar wil ter bescherming van het klimaat tegen ten laatste 2038 stoppen met de ontginning ervan. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft energiebedrijf RWE ermee ingestemd de uitstap te vervroegen naar 2030. Deel van de overeenkomst is wel dat de grond onder Lützerath nu nog verder mag afgegraven worden, en daarvoor moet het dorp verdwijnen. Onder het dorp bevindt zich immers 280 miljoen ton bruinkool. Lützerath wordt al twee jaar bezet door activisten die willen tegengehouden dat het moet verdwijnen voor de bruinkoolwinning. Sinds deze week is de politie begonnen met de ontruiming.

Zo’n 200 wetenschappers en prominente Duitsers hebben in het blad ‘Der Spiegel’ in een open brief opgeroepen met de bruinkoolwinning te stoppen. Het winnen van bruinkool in Lützerath is volgens hen niet nodig om Duitsland aan elektriciteit te helpen.

KIJK. Klimaatactivist gooit molotovcocktail richting politie

