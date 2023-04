“Ontredderde” slachtoffers treinongeluk opgevangen bij omwonenden en in koeienstal: “Zag de schrik in hun ogen”

“We lagen te trillen in ons bed”, zeggen omwonenden die afgelopen nacht wakker schrokken van de knallen van het zware treinongeluk in het Nederlandse Voorschoten. Enkele buurtbewoners stelden meteen hun huizen open voor de slachtoffers. Burgemeester Nadine Stemerdink bedankte hen uitdrukkelijk tijdens een persconferentie. “Van boer Freek tot de huisarts, iedereen schoot in actie.”

Boer Freek van Vliet heeft zijn boerderij pal aan het spoor waar de passagierstrein zijn weiland in is gereden. Afgelopen nacht hoorde hij rond half vier een eerste harde klap, maar toen zag hij nog niet zoveel bijzonders. “Het was aardedonker en ze maken hier wel vaker herrie als ze aan het werk zijn bij het spoor. Ik zag een goederentrein staan, maar verder niets en ging maar weer liggen”, vertelt de veeboer aan onze collega’s van het AD.

Pas toen hij na vijf minuten een nog hardere klap hoorde en felle lichtflitsen door de gordijnen zag schijnen, besefte hij dat het goed mis was. “Dit was foute boel. Ik heb meteen mijn overall aangetrokken en ben met mijn dochter naar buiten gegaan. Er stond iets in brand en toen zag ik de schim van die passagierstrein in het weiland staan.”

Aanvankelijk was het nog doodstil na de botsing. Maar al binnen de vijf minuten weerklonken de sirenes van de toesnellende hulpdiensten. Traumahelikopters landden in het weiland. Politieauto’s en ambulances reden af en aan. Van Vliet zag hoe de eerste passagiers uit de trein klauterden en weer in de wei gingen liggen. Een aantal van hen kon op eigen kracht zijn kant opkomen, via een weggetje langs het spoor. “Sommigen hadden verwondingen aan hun hoofd, anderen aan hun been. Een vrouw had last van haar buik. Ze hadden het koud. Toen hebben we stoelen gepakt en in de stal neergezet zodat ze konden opwarmen. Mijn vrouw maakte thee.”

De eerste slachtoffers maakten een ontredderde indruk op Van Vliet. “Ze wisten niet waar ze naartoe moesten. Ik zag de schrik in hun ogen. Een van hen vertelde ook hoe snel het allemaal ging. Hij knipperde met zijn ogen en lag ineens op de grond. Als je de ravage nu ziet en het er dan levend vanaf brengt, heb je ontzettend veel geluk.”

Volledig scherm Boer Freek van Vliet ving slachtoffers van het treinongeval op in zijn stal. © Raymond Boere

Tuintafel

Ook de familie van Trigt was meteen klaarwakker na de tweede luide knal. Toen ze naar buiten keken zagen ze eerst enkel wat rode lampjes, maar al snel werd de ravage duidelijk. “De politie en ambulances waren er binnen vijf minuten”, vertelt Radboud van Trigt. “Ondertussen liepen de eerste passagiers al richting het station, want er ligt een brede sloot tussen deze straat en het spoor. Mijn zoon heeft onze tuintafel over de sloot gelegd zodat de passagiers weg konden en de hulpdiensten snel naar de trein konden.” Daarna parkeerden ze hun auto’s elders zodat de hulpdiensten alle ruimte hadden.

De Van Trigts zorgden dat de wakker geschrokken kinderen van de andere huizen een veilig en warm onderdak hadden, zodat hun buren plek konden maken voor de lichtgewonde en geschrokken passagiers. De Van Trigts vingen ook de machinist van de goederentrein op. “Die was erg geëmotioneerd en zei niet veel", klinkt het in het AD.

Slachtofferhulp

In een lokaal buurthuis heeft slachtofferhulp een ontmoetingsplek georganiseerd voor zowel slachtoffers als ooggetuigen, omstanders en bewoners die ter plekke ondersteund en geholpen hebben. “We weten ook dat er bij dit soort calamiteiten vaak stille getuigen zijn die buiten beeld blijven en zich niet per se melden, maar wel fysieke of emotionele klachten hebben”, laat een zegsman weten. “We kunnen een luisterend oor bieden en deze stressreacties in de gaten houden.”