Ontploft oorlogsschip, nog meer sancties en meer NAVO-troepen aan oostflank: dit was de horrordag van Poetin

De Russische president Vladimir Poetin (69) beleefde donderdag een absolute rotdag. Zijn invasie van Oekraïne verloopt op militair vlak steeds minder vlot. Het westen vormt een front en ook in de binnenlandse politiek lijkt het te rommelen. Daarmee is de strijd nog niet beslecht, maar dit alles zal Poetin niet tevreden stemmen.

Militaire problemen

Het nieuws sloeg in als een bom: Oekraïne slaagde er donderdag in om in de zee van Azov een Russisch oorlogsschip tot zinken te brengen. Het landingsschip Orsk zou zijn geraakt door een ballistische raket, waarna het ontplofte. Het vaartuig is bedoeld om oorlogsmateriaal over water tot aan de kust te brengen, maar het is nog onduidelijk of het geladen was toen het explodeerde.

Er kwamen donderdag berichten van een succesvol Oekraïens tegenoffensief bij hoofdstad Kiev, schrijft de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Dat werd vandaag bevestigd door het Britse ministerie van Defensie. Volgens de Britten richten de Oekraïense troepen zich nu op het heroveren van de luchthaven van Hostomel.

Rusland economisch uitgesloten

Volledig scherm Staatshoofden en regeringsleiders van de G7, samen met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en Europees president Charles Michel. © ANP / EPA

Ook op economisch vlak wordt het Poetin moeilijk gemaakt. De Verenigde Staten besloten namelijk extra vloeibaar aardgas (LNG) te leveren aan de Europese lidstaten. Dat moet helpen om Europa minder afhankelijk te maken van Russische export.

Daarnaast hebben de landen van de belangrijkste industriële landen (G7) en de EU besloten om elke transactie met goudreserves van Rusland sanctioneren. Op die manier willen de rijke landen vermijden dat de Russische regering de westerse sancties kan omzeilen.

De Amerikaanse president Joe Biden (79) zei na afloop van de NAVO-top donderdag dat hij ervan overtuigd is dat Rusland uit de G20 moet worden gegooid. Dat is de groep van 19 geïndustrialiseerde landen en de EU. “Landen als Indonesië verzetten zich hier echter tegen. Wat mij betreft, mag Oekraïne in de plaats komen en de vergaderingen bijwonen”, aldus Biden.

Quote Deze economi­sche ineenstor­ting van het Russische bruto binnen­lands product zal de economi­sche vooruit­gang van de voorbije vijftien jaar in Rusland uitvegen Witte Huis

Donderdag kondigde het Witte Huis een nieuw pakket sancties tegen Rusland aan. Zo worden 400 politici en leden van de Russische elite aangepakt, net als 48 defensiebedrijven. Volgens het witte huis zal de Russische economie dit jaar met vijftien procent of meer krimpen. “Deze economische ineenstorting van het Russische bruto binnenlands product zal de economische vooruitgang van de voorbije vijftien jaar in Rusland uitvegen.” De Europese Unie houdt extra sancties voorlopig op zak.

NAVO-landen investeren en versterken oostflank

Volledig scherm Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), premier Alexander De Croo Open Vld) en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes (MR) na afloop van de NAVO-top in Brussel op donderdag. © BELGA

Door de aanval op Oekraïne zijn de militaire tegenstanders van Poetin eendrachtiger dan ze in lange tijd waren. Er wordt in Europa weer meer geld gepompt in defensie, na jaren van het niet halen van de minimumnorm aan defensie-uitgaven. Zelfs ons land gaat de komende drie jaar één miljard euro in defensie steken, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag aan.

De dertig NAVO-landen klopten bovendien definitief af om vier nieuwe ‘battlegroups’ naar de oostflank van alliantie te sturen. Die komen in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovakije, naast de bestaande battlegroups in de Baltische staten en in Polen. De NAVO liet donderdag weten dat er 40.000 soldaten aan de oostflank staan.

Volledig scherm NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en de Amerikaanse president Joe Biden © AP

Daarnaast heeft de alliantie ‘chemische, biologische, radiologische en nucleaire verdedigingselementen’ geactiveerd. Dat wil zeggen dat een gespecialiseerd bataljon klaar staat. Er is namelijk vrees dat Rusland chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

De steun vanuit de NAVO aan Oekraïne wordt nog eens uitgebreid. Er komen geen troepen van het bondgenootschap naar het land, maar wel steun op vlak van cyberveiligheid en bescherming tegen dreigingen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire aard. “We zijn vastberaden om alles te doen om Oekraïne te helpen”, zei Jens Stoltenberg (63), de secretaris-generaal van de NAVO.

Het rommelt in de Russische politiek

Volledig scherm Vladimir Poetin (links) en Sergej Sjojgoe tijdens een bosuitstap op Poetins verjaardag in oktober 2019. © AP

Laat er geen twijfel over bestaan: Poetin zit nog stevig op zijn troon in het Kremlin. Dat wil echter niet zeggen dat er geen zenuwachtigheid is binnen zijn entourage. Zo is de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe (66) al een tijdje niet meer op het toneel verschenen. Van alle handlangers is bijna niemand zo close bij Poetin als Sjojgoe. Als reactie op de geruchten verscheen de defensieminister plots voor enkele seconden op de Russische staatstelevisie, schrijft de Britse krant ‘The Guardian’.

Wie zeker en vast Poetin de rug heeft toegekeerd, is topadviseur Anatoli Tsjoebajs (66). Bronnen melden aan persagentschappen Bloomberg en Reuters dat hij het niet eens zou zijn geweest met de invasie in Oekraïne. Volgens de Russische krant ‘Kommersant’ zou hij naar Turkije gevlucht zijn. In Istanboel zou hij gefotografeerd zijn terwijl hij geld afhaalde aan een geldautomaat. Dat schrijft de Ruslandexpert van de Britse krant ‘Financial Times’ op Twitter.