Ontmoeting tussen Turkije, Finland en Zweden over Turks veto tegen NAVO-toetreding

Beelden tonen hoe overval­lers vitrines kapotslaan op kunstbeurs Tefaf in Maastricht: twee opgepakte verdachten zijn Belgen

De twee verdachten die zijn aangehouden na de gewapende overval op een standhouder bij de kunstbeurs TEFAF in Maastricht, zijn twee Belgen van 22 en 26 jaar, zo meldt de Nederlandse politie. De overvallers wisten sieraden buit te maken, maar meer details over de buit deelt de politie op dit moment niet. Met meerdere eenheden wordt nog gezocht naar twee andere van de in totaal vier overvallers.

16:38