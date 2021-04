Ontmaskerd: Duitse huisarts verkoopt valse coronavrij-verklaringen op Mallorca

De huisarts werd ontmaskerd in de onderzoeksreportage van het tv-programma Life - Menschen, Momente, Geschichten. Daarin was zaterdagavond te zien hoe de Duitse Karoline en haar 17-jarige zoon Thorsten vertelden dat ze van andere vakantiegangers uit Duitsland hadden vernomen over een Duitse arts die coronavrij-verklaringen zou verkopen zonder de aanvragers te testen. Het betrof een stelletje waarvan de ene helft een coronavrij-verklaring kreeg na een sneltest en de andere helft de verklaring zonder test kreeg.

Moeder en zoon begeven zich daarna op verzoek van de journalist naar de bewuste huisarts. Die verstrekt aan beiden een coronavrij-verklaring voor 80 euro per persoon terwijl hij slechts een van hen heeft getest. “Ik vertelde hem dat het testen de vorige keer bijzonder onaangenaam was geweest en dat ik hoopte dat het dit keer mee zou vallen. Daarna nam hij bij mij een neusuitstrijkje af”, zegt de zoon na afloop van het doktersbezoek. Karoline werd niet getest. “Hij zei: als jij er zo’n punt van maakt dan hoeft je moeder geen test te ondergaan.” De vrouw bevestigt dat. “Ik zat wat heen en weer te schuiven op mijn stoel en keer aarzelend. Daarop vroeg hij mijn documenten en vulde ze zonder verdere vragen in. Dat was wel beetje vreemd”, vertelt de moeder terugblikkend.

Proef op de som

Daarna besluit de Duitse journalist zelf de proef op de som te nemen. Met een collega begeeft hij zich tijdens het inloopspreekuur naar de huisartspraktijk. Eenmaal in de behandelkamer, volgt de undercover-reporter het voorbeeld van Thorsten en uit zijn testangst. Op zijn vraag of de test pijn doet, antwoordt de arts cynisch: het is een beetje zoals bevallen. Als de journalist vol ontzetting vraagt “doet dat zoveel pijn en moet ik die test ondergaan?” zegt de arts “ja, dat moet en het is in uw eigen belang”.



Een telefoontje van een patiënte die zich ook wil laten testen, geeft de volgende minuten een inkijkje in de lucratieve business van de arts. De vrouw kan pas de volgende dag langskomen en dat kost haar flink wat geld. In plaats van 80 euro moet ze 90 euro betalen voor de test. “Plus 60 euro extra omdat ik er speciaal voor naar de praktijk moet komen”, horen de journalist en zijn collega de arts zeggen dankzij de speakerstand.



Dan begint de journalist te piepen en vraagt of hij op een of andere manier onder de test uit kan komen. “Zelfs de meiden daarbuiten hebben er niet zo'n drama van gemaakt als u”, zegt de arts vermanend tegen de reporter. Dan neemt hij bij diens collega een diepe neustest af, die negatief blijkt te zijn. “Als hij negatief is dan ben ik dat toch ook”, probeert de journalist in een laatste poging onder de test uit te komen. Met succes want even later heeft hij zonder test een negatieve coronavrij-verklaring.

Volledig scherm Mensen staan in de rij bij een testcentrum op de luchthaven Son Sant Joan in Palma de Mallorca. © REUTERS

Geen commentaar

De twee Duitsers, zogezegd vakantiegangers, verdwijnen maar komen even later terug en vragen de arts om opheldering, zo is te zien en te horen op de met een verborgen camera opgenomen beelden. De huisarts weigert elk commentaar.

De arts profiteert volgens de journalist van de ‘testchaos’ die momenteel heerst op Mallorca. Zo'n 40.000 Duitsers brengen er hun Paasvakantie door. Tot voor kort hoefden ze zich voor hun terugreis naar Duitsland niet te laten testen maar sinds 30 maart is dat verplicht en moeten ze een negatieve PCR-testuitslag kunnen overleggen. Dat veroorzaakt grote drukte bij het testcentrum op de luchthaven van Palma met wachtlijsten tot gevolg.

De Duitse reporter probeert een afspraak te maken, maar blijkt pas op 12 april terecht te kunnen in het testcentrum. “Dan is de Paasvakantie in vier Duitse deelstaten al lang voorbij”, zegt hij afsluitend.

Politie

De undercoverreportage is voor de Spaanse politie aanleiding voor een onderzoek dat moet uitwijzen of de Duitse arts valse coronavrij-verklaringen verstrekt aan toeristen. Hij wordt verdacht van misdrijven tegen de volksgezondheid en schriftvervalsing, verklaarden bronnen zondag tegenover persbureau Europa Press.

Duitse vakantiegangers die positief worden getest na hun vakantie op de Balearen, moeten twee weken in quarantaine. Dat kan gratis in speciale quarantainehotels, betaald via hun zorgverzekering. Wie in zijn of haar vakantieonderkomen wil blijven, moet dat uit eigen zak betalen.