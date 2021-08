Onthutsende beelden van maffia die winkelbediende beschiet: “Mijn dochter is gered omdat God ons beschermd heeft”

Het incident deed zich voor op zaterdag 24 juli omstreeks 13 uur, aan de Amado Nervo-kiosk in Granadero Baigorria. De twee dieven kwamen aangereden op een motorfiets, waarna één van hen een wapen trok en meerdere kogels op de gevel van de winkel loste. De mannen, die vermoedelijk leden van een bende zijn, hadden eerder de eigenares bestolen en bedreigd. “Hij zei dat ik hem niet moest aangeven omdat hij me ging vermoorden. Ik heb hem niet aangegeven, maar hij kwam toch terug en schoot”, zegt Valerie, nog steeds geschokt door het geweld van de aanval, die werd vastgelegd door beveiligingscamera’s.

Op het moment van de overval was ook het dochtertje van Valerie ter plekke. “Mijn dochter is negen jaar oud en hij had haar kunnen vermoorden. Ze was water aan het drinken en werd gelukkig niet geraakt door de kogels. Ze werd gered omdat God ons beschermd heeft”, vertelt de eigenares. “Ik begrijp niet waarom ze dit doen, we hebben met niemand problemen.”