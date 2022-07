Onthutsende beelden van kinderen die leven wagen bij trein die voorbijraast met 200 km/u

Vorig jaar alweer 9 doden bij ongevallen aan spoorover­we­gen

Er hebben vorig jaar 46 ongevallen plaatsgevonden aan spoorwegovergangen. Daarbij vielen in totaal negen doden en vijf gewonden, zo blijkt woensdag uit cijfers van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Die roept op om zo snel mogelijk de hulpdiensten te contacteren (via het nummer 112) als er bijvoorbeeld een auto geblokkeerd is op de sporen, omdat een aanrijding dan soms nog vermeden kan worden.

