Onthuld: het sluwe plan van Oekraïne dat de frontlijn voor de Russen plots verdubbeld heeft

REPORTAGE. Uit hun huis gezet door de Russen: voor hen is het lenteoffen­sief de enige hoop om ooit terug naar huis te kunnen

Een jaar geleden viel Marioepol volledig in Russische handen. Bewoners van de havenstad werden er letterlijk uit hun huis gezet door de Russen. Onze reporter Arnaud De Decker trok naar het nabijgelegen Zaporizja en sprak er met vluchtelingen voor wie een lenteoffensief de enige hoop is om ooit terug naar huis te kunnen. “Ik zie de tanks heen en weer rijden in de straten. Geloof me: zodra Oekraïne een aanval inzet zal het snel gedaan zijn met die Russen op ons territorium.”