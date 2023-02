Onthuld: de geheime plek in Polen waar ze dag en nacht kapotgeschoten Oekraïense tanks herstellen

Franse Sihem (18) dood teruggevon­den in bos, aangetrouw­de neef (39) bekent moord

In de Franse provincie Gard, in het zuiden van het land, is het lichaam van een jonge vrouw teruggevonden in een bos. Dat melden verschillende Franse media en is bevestigd door de politie. De 18-jarige Sihem Belouahmia was al sinds 25 januari vermist. De politie arresteerde eerder deze week de 39-jarige neef van het slachtoffer. Die laatste heeft ondertussen toegegeven dat hij Sihem om het leven heeft gebracht na een uit de hand gelopen ruzie.

