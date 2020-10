Onthoofding Parijs: 6 van de 16 arrestanten weer vrijgelaten

Franse neonazi’s versprei­den foto van afgehakt hoofd vermoorde leraar, justitie opent onderzoek

13:50 Een website van Franse neonazi’s heeft een foto verspreid van het afgehakte hoofd van de vermoorde leraar Samuel Paty (47). Hij werd vorige week in een voorstad van Parijs onthoofd door een 18-jarige Russische vluchteling afkomstig uit Tjsetsjenië. Het gerecht in de Franse hoofdstad is een onderzoek begonnen.