Ontgoochelende start van Belgische evacuatiemissie: amper 16 mensen op eerste vlucht, tweede vlucht leeg weer opgestegen

Het Belgisch leger is vandaag/vrijdag begonnen met de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan. Er werden al twee vluchten uitgevoerd, maar daarbij werd slechts een klein aantal mensen geëvacueerd, zo raakte vrijdagavond bekend op een persconferentie van de regering. Voorlopig werden in totaal 16 Belgen en hun familieleden naar Islamabad (Pakistan) overgebracht.

Een eerste groep van 442 mensen kreeg gisteren in het kader van de Belgische evacuatiemissie een berichtje met de oproep om zich naar de luchthaven van Kaboel te begeven, zo legde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès uit op de persconferentie. Maar het blijkt een aartsmoeilijke opdracht voor velen om ook echt daar te geraken.



“Het gaat om een operatie in uiterst moeilijke omstandigheden”, voegde Wilmès meteen toe. “De situatie verandert constant en blijft complex. Het is helaas heel moeilijk voor veel mensen om bij de luchthaven te geraken. Mensen blijven opgeroepen worden om naar de luchthaven te gaan.”

Beperkt

Minister van Defensie Luduvine Dedonder pikte in dat er op deze eerste dag uiteindelijk “een gelimiteerd” aantal mensen werd geëvacueerd. Ze bevestigde dat de eerste twee Belgische vluchten vandaag heen en weer tussen Kaboel en Islamabad hebben gevlogen, maar op de eerste vlucht zaten slechts 16 Belgen en hun familieleden, de tweede vlucht moest zelfs leeg weer opstijgen in de Afghaanse hoofdstad door de grote praktische problemen op het terrein. Dat is iets wat ons land eerder te allen prijze wilde vermijden.

Bovendien was er normaal capaciteit om vandaag vier vluchten uit te voeren. Maar wegens de praktische problemen - ook in Pakistan, aldus Dedonder - kunnen er vrijdag geen vluchten naar Kaboel meer uitgevoerd worden. De teller blijft dus voorlopig op twee staan, terwijl er vier ‘rotaties’ vanuit Islamabad voorzien waren. Volgens de huidige stand van zaken zullen er zaterdag vier nieuwe vluchten worden uitgevoerd.

Volledig scherm Defensieminister Ludivine Dedonder en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes tijdens de persconferentie vrijdagavond. © BELGA

Dedonder betreurt dat de Belgische evacuatiemissie voorlopig maar een beperkt aantal landgenoten kon ontzetten. “Dit is minder dan we verwacht hadden”, liet ze optekenen. Ze benadrukte wel dat er “pendelvluchten” tussen Kaboel en Islamabad uitgevoerd blijven worden, “zolang als dat nodig is”. Er wordt zelfs een derde C-130 naar Islamabad gestuurd als reservetoestel en er komt ook een extra Airbus 330 voor de latere vluchten van Islamabad naar Melsbroek. Ook het personeel zal verder aangevuld worden.

Amerikaanse militairen

Volgens minister Wilmès zijn er zoals verwacht moeilijkheden aan de checkpoints die door de taliban worden uitgevoerd, maar is vooral de situatie aan de ingang van de luchthaven zelf erg moeilijk. Amerikaanse militairen hebben de controle in handen, maar zijn “erg strikt”, aldus Wilmès. Zo gebeurde het dat na acht uur aanschuiven slechts 16 landgenoten de weg naar een klaarstaand Belgisch vliegtuig vonden. “We hopen dat er in de volgende dagen iets verandert”, zei ze. Er worden over de situatie op het terrein diplomatieke contacten met de VS gelegd.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) benadrukte dat de bevoegde diensten er alles aan doen om de mensen te evacueren. “We zijn uiterst bezorgd om de situatie in Afghanistan, om de situatie in en rond de luchthaven, en het is moeilijk werken in bijzondere omstandigheden.”

De eerste vlucht die vervolgens de geëvacueerde Belgen vanuit Islamabad naar eigen land overbrengt, vertrekt zaterdag.

