Ontbossing in Braziliaans Amazonewoud breekt nieuw record

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied heeft in de eerste helft van 2022 door de toenemende vernietiging onder het presidentschap van Jair Bolsonaro alle records gebroken. Op satellietbeelden die tussen januari en juni zijn genomen, is te zien dat 4.000 vierkante kilometer bos is vernietigd. Dat is, voor een periode van zes maanden, het meeste sinds het begin van de gegevensverzameling via de huidige methodologie zeven jaar geleden.

Volgens de analyse van Amazon Environmental Research Institute (IPAM) zou ongeveer de helft van de ontbossing plaats hebben gevonden op openbaar land. De omvang van het gekapte gebied zou vier keer groter zijn dan New York city. Een patroon is ontstaan in Brazilië van criminelen die openbare gronden in beslag nemen en wachten op legalisatie voor landbouw of veeteelt. Naast de illegale vastgoed- en houttransacties en een gebrek van handhaving draagt dat patroon bij tot de toenemende ontbossing. Dat meldt Ane Alencar, de wetenschappelijk directeur van IPAM, aan het Amerikaanse persagentschap ‘Associated Press’.

Toch is het record opmerkelijk voor het regenseizoen. Historisch gezien is ontbossing net groter in de drogere tweede helft van het jaar, omdat het dan makkelijker is om de afgelegen gebieden in het Amazonegebied te bereiken via de onverharde wegen.

Presidentsverkiezingen

De grootste reden achter het record ligt wellicht bij het presidentschap van Jair Bolsonaro. Het gebied dat vernietigd werd, is 80 procent groter dan het gekapte gebied rond dezelfde periode in 2018, het jaar waarop Bolsonaro aantrad als president. Dat blijkt uit een analyse van IPAM.

In oktober zal het Zuid-Amerikaanse land een nieuwe president kiezen, een periode waarin de rechtshandhaving in het Amazonegebied doorgaans afneemt. Bolsonaro zal zich kandidaat stellen voor een tweede termijn, maar momenteel ligt hij in de peilingen achter op de voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva.

Quote Het staande bos heeft geen waarde in het huidige Amazonege­bied Ane Alencar, wetenschappelijk directeur van IPAM

“Degenen die de controle hebben over het Amazonegebied willen niet dat het behouden blijft,” vertelde Alencar de Associated Press in een telefonisch interview. “Het staande bos heeft geen waarde meer in het huidige Amazonegebied.”

De meest roofzuchtige kap vond plaats in de deelstaat Amazonas. Hierdoor werden de deelstaten Para en Mato Grosso, waar historisch gezien meer bomen verloren gaan, ingehaald. Dat is een zorgwekkende trend, aangezien Amazonas diep in het regenwoud ligt en het gebied in het verleden ongerept is gebleven.

