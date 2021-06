Ontbossing Amazonewoud in Brazilië gaat in sneltempo verder

VS: geen bewijs dat vreemde waarnemin­gen aliens zijn

7:21 Er is geen enkel bewijs dat een aantal onbekende fenomenen die onlangs zijn waargenomen door Amerikaanse marinepiloten door aliens zijn veroorzaakt. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse regering. Wat de piloten dan wel hebben gezien, is echter nog steeds onduidelijk. Dat meldt The New York Times.