Ontbossing Amazonegebied sterk afgenomen tijdens bewind Lula

Het ontbossen van het Amazoneregenwoud is met een derde afgenomen in de eerste zes maanden van het presidentschap van Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat verklaarde de Braziliaanse regering donderdag.

De daling van 33,6 procent is gebaseerd op satellietbeelden van het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de Braziliaanse wetenschappelijke overheidsinstelling die de ruimte onderzoekt. Volgens deze instantie werd er in de periode van januari tot juni van dit jaar zo’n 2.649 vierkante kilometer aan regenwoud gekapt. Dat is een gebied ongeveer ter grootte van de provincie Antwerpen.

In de eerste zes maanden van 2022 tijdens het presidentschap van Jair Bolsonaro werd nog zo’n 3.988 vierkante kilometer regenwoud verwijderd. Dat is een gebied in oppervlakte vergelijkbaar met de provincie Henegouwen.

“We hebben een gestage neerwaartse trend bereikt in de ontbossing van de Amazone”, zei minister van Milieu Marina Silva op een persconferentie. In de maand juni van dit jaar was de daling nog groter, namelijk 41 procent, vergeleken met juni 2022. Vorige maand lanceerde de regering van Lula nog een ambitieus plan om de ontbossing af te remmen.

Tijdens het presidentschap van Bolsonaro van 2019 tot 2022 schoot de ontbossing van de Amazone juist met 75 procent omhoog, in vergelijking met het voorgaande decennium.

Internationale reputatie

De ontbossing in Brazilië is niet alleen slecht voor het milieu, maar brengt ook georganiseerde misdaad en mensenrechtenschendingen van inheemse volkeren met zich mee. Dat werd vorig jaar opnieuw duidelijk toen de Britse journalist Dom Philips en de Braziliaanse Amazone-expert Bruno Pereira werden vermoord. Ze deden onderzoek naar de wijdverspreide verwoesting van de regio en de opmars van georganiseerde misdaadgroepen in het Amazonegebied.

De internationale reputatie van het land heeft grote schade opgelopen door de ontbossing en daaraan gekoppelde problemen. Zo liggen de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen van de MERCOSUR (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) zo goed als stil omdat verschillende Europese landen willen dat het land meer doet om de Amazone te beschermen.

De regering-Lula wil zich dan ook duidelijk onderscheiden van de regering-Bolsonaro en dat aan de rest van de wereld laten zien. In 2025 organiseert het land de internationale klimaattop ‘COP 30' in Belém do Pará, een stad in de Braziliaanse Amazone.

“Ik heb deelgenomen aan COP in Egypte, in Parijs, in Kopenhagen en ze praten alleen maar over de Amazone. Dus waarom zou je de COP niet in de Amazone houden, zodat men het gebied kan leren kennen en de rivieren, bossen en fauna kan zien?” zei Lula enkele maanden geleden toen hij het voorstel van het organiseren van de COP in Brazilië opperde.