Onrustwekkende verdwijning van Britse journalist en Braziliaanse expert in Amazonewoud

Spaargids.be Te veel betaald of op een verkeerde rekening gestort? Dit gebeurt er met je foutief overge­schre­ven centen

Een foutje is snel gemaakt. Maar wanneer dat bij een overschrijving gebeurt, breekt het angstzweet je al snel uit. Bij een nulletje te veel in het te betalen bedrag of een verkeerd rekeningnummer sla je je waarschijnlijk voor het hoofd. Gelukkig is de kans groot dat je je centen kunt recupereren. Spaargids.be legt uit welke stappen je best onderneemt.

7 juni