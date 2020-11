Onrustig weekend dreigt in Nederland: Zwarte Piet-demonstranten tegenover elkaar in Venlo en Eindhoven

Lockdown Zuid-Australië vroegtij­dig stopgezet na ontdekking leugen pizzeria-medewerker

20 november De autoriteiten van de deelstaat Zuid-Australië maken vroegtijdig een eind aan een zesdaagse lockdown, omdat deze in gang is gezet op basis van een leugen van een positief geteste man. De man leek het coronavirus te hebben opgelopen door een korte blootstelling. Daardoor dachten de autoriteiten dat een zeer besmettelijke vorm van het coronavirus was opgedoken. De premier van de deelstaat reageert woedend en zegt dat de lockdown nooit was ingevoerd als de man niet had gelogen.