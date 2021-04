Onrust over opvolging Merkel groeit binnen conservatieve kamp

Merkel presen­teert wet om buiten de deelstaten om lockdown te kunnen opleggen, Duitse regering stemt in

13 april De Duitse regering heeft dinsdag het wetsvoorstel goedgekeurd van bondskanselier Angela Merkel en haar kabinet, waarmee ze buiten de deelstaten om zelf lockdowns kan opleggen. De wet moet nu nog goedgekeurd worden in het parlement. De stap is controversieel in Duitsland. De Duitse deelstaten hebben de voorbije maanden zelf kunnen beslissen hoe en wanneer ze lokale uitbraken aanpakken.