Onrust over lege schappen door 'pingdemic' in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk groeit de vrees dat door de zogeheten ‘pingdemic’ voedseltekorten ontstaan. “We maken ons grote zorgen over de situatie”, erkende minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng, die een vraag kreeg over foto’s van lege schappen in supermarkten. “We houden de situatie in de gaten.”

In het Verenigd Koninkrijk hebben in een week tijd honderdduizenden mensen via een officiële app een oproep gekregen om in thuisquarantaine te gaan. Ze worden gezien als contact van iemand die positief heeft getest op het coronavirus en zijn daarom ‘gepingd’, wat betekent dat ze een melding op hun telefoon hebben gekregen.

Lees ook IN BEELD. Britse nachtclubs gooien voor het eerst in 16 maanden hun deuren open

Het bedrijfsleven klaagde al over personeelstekorten door de brexit en zegt nu dat de situatie door de pingdemic dreigt te verslechteren. Er wordt volgens Sky News gewaarschuwd dat leveringsketens “beginnen te falen” doordat onder meer vrachtwagenchauffeurs en mensen in de vleessector thuis komen te zitten.

De pingdemic domineert donderdag de voorpagina’s in Britse media. “Pingdemic verstoort voedselbevoorrading in supermarkten”, kopt The Daily Telegraph. The Sun en de Daily Mail openen met foto’s van lege schappen. “Vrees voor tekorten nu winkels worden getroffen door ‘pingdemic’”, schrijft The Times.

Thuisquarantaine niet verplicht

Sommige bedrijven nemen het heft in handen. De onderneming Bidfood heeft ‘gepingde’ medewerkers opgeroepen toch te komen werken als uit een PCR-test blijkt dat ze niet zijn besmet. Topman Andrew Selley zei tegen de BBC dat zijn medewerkers een essentiële rol hebben binnen het voedselketen.

Ook overheidsdiensten ontkomen niet aan de gevolgen van de pingdemic. De politie heeft volgens Sky News al aangegeven dat in sommige meldkamers veel medewerkers uitvallen. Daardoor kan niet altijd even snel worden gereageerd op telefoontjes. De politie in Cleveland zegt dat verloven van medewerkers worden ingetrokken.

Britten zijn overigens niet wettelijk verplicht om tien dagen in thuisquarantaine te gaan als ze een melding krijgen via de app. Die hoeven ze ook niet op hun telefoon te zetten. Het gaat alleen om een dringend advies. Toch geven veel mensen gehoor aan de oproep en daardoor staat de overheid onder druk om maatregelen te nemen. De regering heeft al besloten dat volledig gevaccineerde mensen vanaf 16 augustus niet meer in zelfisolatie hoeven als ze in beeld komen bij contactonderzoek, tenzij ze zelf positief testen.