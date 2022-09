Onrust in Russische grensstad groeit: "Ze zullen hier toch niet binnenvallen?”

Terwijl Poetins troepen worden teruggedrongen in Oekraïne, valt de oorlog onmogelijk te negeren in de Russische stad Belgorod, op enkele kilometers van de Oekraïense grens. Russische soldaten zwerven er doelloos rond, vluchtelingen zoeken een onderkomen en luchtafweergeschut is er duidelijk te horen. Ondertussen stijgt de angst dat de oorlog de grens zal oversteken: “Ze zullen toch niet binnenvallen?”

In Belgorod is de spanning te snijden, zo blijkt uit een verslag van de Britse krant ‘The Guardian’. Inwoners nemen hun voorzorgen, ook al denken de meesten dat het conflict waarschijnlijk niet zal overslaan. “Niemand verwacht dat de oorlog echt hierheen komt,” vertelt restauranthouder Oleg aan ‘The Guardian’. “Maar we moeten er klaar voor zijn.” Zijn zakenpartner Denis zegt te hopen dat de spanningen zullen afnemen, maar hij heeft alvast een schuilkelder gebouwd in zijn achtertuin.

Drie Russische soldaten dwalen door de voor hen onbekende straten van Belgorod. Ze lijken wat wankel, misschien zijn ze dronken of oververmoeid. Sinds februari hebben ze in Oekraïne gevochten als onderdeel van de Russische invasiemacht. Ze waren gestationeerd in het dorp Velyki Prokhody, even ten noorden van Charkiv, toen ze zich moesten terugtrekken en vluchten naar Rusland.

Volledig scherm Veelal pro-Russische vluchtelingen uit Oekraïne zoeken hun heil in Belgorod. © AP

“Wat kunnen we zeggen? Een bevel is een bevel. We hadden geen keus,” zegt iemand van het trio. Op de vraag waar ze nu naartoe gaan, antwoorden de soldaten dat ze het zelf niet weten. Maar het is waarschijnlijk dat ze terug naar het zuiden worden gestuurd “om de grens te verdedigen”, vermoeden ze.

Op de centrale markt van Belgorod slaan soldaten hun voorraden in voor de winter, een teken dat de Russische oorlog nog maanden of zelfs veel langer kan duren. Een oudere vrouw op de markt huilt op een van hun schouders. “Help ons alstublieft,” snikt ze geëmotioneerd. Mannen lopen op de soldaten af om ze een schouderklopje te geven. Plots klinkt er een explosie. “Luchtafweer,” mompelt een man.

Volledig scherm Russische raketten die worden afgevuurd vanuit de regio Belgorod. © AP

“Je voelt de oorlog hier op een manier die je in andere steden niet voelt,” zegt Andrei Borzikh, een advocaat die via crowdfunding uitrusting voor het Russische leger heeft aangeschaft. Hij draagt een helm en een kogelvrij vest in zijn auto. De nederlaag van het Russische leger in de Oekraïense regio Charkiv is tot hier merkbaar en de angst onder de bevolking neemt toe.

Oekraïne heeft nochtans op geen enkel moment aangegeven dat het de grens met Rusland zou willen oversteken of meer van plan is dan louter bezet gebied te heroveren.

