Onrust en vernielingen in Minnesota nadat agent zwarte man doodt

7 april De politiechef van Minneapolis was gisteren vernietigend voor zijn voormalige agent Derek Chauvin (45), die terechtstaat voor de dood van George Floyd: “Hij overtrad zowat élke regel van ons politiekorps, als het gaat over het gebruik van geweld.” Een flinke klap voor de verdediging, die tot vandaag altijd beweerd heeft dat de agent handelde volgens het boekje. “Absoluut niet”, zei de politiebaas, “Chauvin had zijn knie moeten lossen, zodra Floyd geen verzet meer bood.”