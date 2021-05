Online kinderpornonetwerk ‘Boystown’ met “meer dan 400.000 leden" opgerold in Duitsland

Riemst Wat liep er fout in de zoektocht naar Marc Vanherf (14), die bijna 40 jaar geleden verdween? “Aandacht kwam er pas na de zaak Dutroux. Dertien jaar te laat”

21 maart In de zomer van 1983 fietst Marc Vanherf, 14 jaar, samen met zijn jongere broertje en nichtje naar huis. Tot hij aan de Visésteenweg in Riemst een platte band krijgt. “Ga al maar, ik kom er zo aan”, roept hij. Maar hij zal nooit meer thuiskomen. Onderzoek naar kinderverdwijningen staat dan nog in de kinderschoenen, iets waar pas verandering in begint te komen in 1996 wanneer de zaak Dutroux losbarst. De vraag is dus of de politie destijds wel diep genoeg heeft gegraven...