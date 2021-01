Onheilspellende berichten doen vermoeden dat Trump-fans nieuwe aanval op Capitool plannen

Parler

In de nasleep van de bestorming van het Capitool op 6 januari, waarbij vijf doden vielen, circuleren screenshots van posts op Parler waarin wordt opgeroepen tot een nieuwe bestorming. “Velen van ons zullen terugkeren op 19 januari 2021, met onze wapens ... We komen met aantallen waartegen geen enkel leger of politiemacht is opgewassen”, schreef een populaire Parler-gebruiker die regelmatig ook dingen post over QAnon, een beweging van complotdenkers. Hieronder staat het volledige bericht.