Ongewoon vroege hittegolf: records voor april met 38,8 graden op Spaanse vasteland en 36,9 graden in Portugal

Deze landen lopen grootste risico op hittegolf die alle records verpulvert en België is er één van

België is een van de landen die het grootste risico lopen op een hittegolf die ze nooit eerder in hun geschiedenis meemaakten. Dat staat te lezen in een studie die gisteren gepubliceerd werd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’. Doordat we een dergelijke hitte nog niet kennen, zouden we ook minder goed voorbereid zijn op de potentieel dodelijke gevolgen ervan.