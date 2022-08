Ongeveer 9.000 Oekraïense soldaten omgekomen sinds start invasie, zegt Kiev

Kortrijk/Harelbeke/Wevelgem Oekraïense Kortrijkza­nen vangen familie en vluchtelin­gen op: “Ons mooie land lijkt nu wel de hel, een nachtmer­rie waar we niet uit wakker worden”

De Oekraïense gemeenschap in Kortrijk slaat de handen in elkaar. De familie Schkilnyak haalt eigenhandig hun minder mobiele oma aan de grens met Roemenië op en vangt binnenkort in een logeerkamer in hun woning in Bissegem vluchtelingen op. “We kijken niet meer naar het nieuws, het doet te veel pijn”, zegt Yulia (22). De familie zamelt met hun vzw Save Ukraïne ook materiaal in en opende een rekeningnummer. De solidariteit groeit snel. Zo zetten bakkerijspecialist Ranson uit Stasegem en sorteercentrum DHL uit Gullegem al acties op.

8 maart