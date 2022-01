Ongeveer 6.500 mensen op straat tegen coronamaatregelen in Düsseldorf

Paus in nieuwjaars­mis: “Raken aan vrouwen is belediging van God”

Paus Franciscus heeft bij het aanbreken van het nieuwe kalenderjaar de belangrijke rol van vrouwen en moeders in de samenleving benadrukt. In zijn preek voor het kerkelijke feest van Maria, als de Moeder Gods, zei de paus in de Sint-Pietersbasiliek dat moeders gesteund moeten worden en vrouwen beschermd.

19:55