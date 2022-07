Ongeveer 440 gedetineerden ontsnapt uit Nigeriaanse gevangenis

"Ik heb nog nooit zo'n pijn gehad": jonge mannen getuigen over besmetting met apenpokken­vi­rus

De opmars van het apenpokkenvirus baart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen. Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 besmettingen wereldwijd. Toch zijn getuigenissen over het verloop van de ziekte vooralsnog schaars. Twee jonge Franse mannen die het virus eind juni opliepen, vertellen over hun beproeving.

17:41