Ongeveer 30.000 mensen hebben geweld tussen gewapende groepen in Zuid-Soedan ontvlucht

Zuid-Soedan is het jongste land ter wereld. Sinds zijn onafhankelijkheid in 2011 is het land ten prooi gevallen aan geweld met een politiek en etnisch karakter en aan een chronische instabiliteit. De confrontaties tussen gewapende groeperingen, die begonnen zijn op 24 december, hebben al meer dan 30.000 mensen, onder wie ook vrouwen en kinderen, gedwongen te vluchten naar de administratieve regio Grand Pibor, aldus het OCHA. Het Bureau maakte ook melding van “veediefstal” en “vernieling van eigendommen”.

“De mensen hebben genoeg geleden. De burgers - in het bijzonder de meest kwetsbaren, vrouwen, kinderen, mensen op leeftijd en mensen met een beperking - dragen de last van deze crisis die blijft duren, op hun schouders”, verklaarde Sara Beysolow Nyanti, humanitaire coördinator voor de Verenigde Naties in Zuid-Soedan. “Dit geweld moet stoppen.”

Nood aan humanitaire hulp

Op 14 december gaf Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, aan dat in vier maanden tijd minstens 166 mensen gedood zijn en 237 mensen gewond geraakt zijn bij gevechten tussen gewapende milities in de staat Opper-Nijl. Volgens de Verenigde Naties zullen ongeveer 9,4 miljoen mensen in Zuid-Soedan in 2023 nood hebben aan humanitaire hulp. In totaal wonen 11,4 miljoen mensen in het land. Ongeveer 2,2 miljoen mensen kunnen door “aanhoudend geweld” niet naar huis terugkeren.

In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog tussen de gezworen vijanden Riek Machar en Salva Kiir. Tussen 2013 en 2018 lieten bijna 400.000 mensen het leven in die oorlog. Miljoenen mensen zijn ontheemd. Een vredesakkoord dat in 2018 ondertekend werd voorziet in principe in machtsdeling in een regering van nationale eenheid, maar blijft grotendeels onuitgevoerd.

LEES OOK: