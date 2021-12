Ongeveer 15.000 mensen geëvacueerd in Berlijn voor ontmanteling bom uit WOII

VS schieten opnieuw onder Frankrijks duiven en bieden Grieken­land fregatten aan

De Amerikaanse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de mogelijke verkoop van vier fregatten aan Griekenland. Zo treedt Washington opnieuw in concurrentie met Frankrijk, dat in september een voorakkoord sloot met de Grieken over de verkoop van fregatten.

