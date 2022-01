Ongeval met springkasteel in Valencia eist tweede leven: naast meisje van acht nu ook vierjarig slachtoffer overleden

Ruim 70 ton cocaïne onder­schept in Rotterdam­se haven

In de Rotterdamse haven is vorig jaar 70.571 kilo cocaïne onderschept, 74 procent meer dan in 2020. Dat jaar werd er ruim 40.000 kilo opgespoord, wat destijds ook al een record was. De vondsten gebeurden door een samenwerkingsverband van douane, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

