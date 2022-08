Ongeluksdag voor Trump: ex-president moet belastingaangiftes overmaken aan Huis van Afgevaardigden

“Foto’s tonen notities die Trump verscheur­de en probeerde door het toilet te spoelen”

Het is geen geheim dat Donald Trump tijdens zijn presidentschap nogal nonchalant omging met documenten. Een journaliste van ‘The New York Times’ zegt nu te beschikken over exclusieve beelden die moeten bewijzen dat de toenmalige president meermaals notities verscheurde en door het toilet spoelde.

17:17