Ongelukken, pechgevallen en bomen op Nederlandse snelwegen

In vrijwel het hele land sneeuwt het momenteel. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen. Op die plekken ligt zo'n 10 tot 20 centimeter sneeuw en in de loop van de dag kan dat aangroeien tot een laag van 25 centimeter. Gemiddeld in het hele land gaat het om een sneeuwdek tussen 5 en 10 centimeter. De hoeveelheid sneeuw is door de wind moeilijk te meten. Op de ene plek ligt bijna niets en iets verderop is sprake van een meter opgewaaide sneeuw.