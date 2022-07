Ongelukken op Nederlandse snelweg nadat boeren uit protest afval dumpen op weg

Op verschillende plekken langs snelwegen in Nederland werd grond, mest en afval gestort. Sinds begin deze maand protesteren Nederlandse boeren tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast.

Ongevallen

Op de A7 bij het Groningse Midwolde ging het vannacht flink mis. Door afvaldumping vond daar rond 02.45 uur een ongeluk met meerdere voertuigen plaats. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Ook op andere plekken in het noorden waren vannacht boerenacties. Vlak bij Medemblik in Noord-Holland zijn hooibalen in brand gestoken. Tussen Hoorn en Den Oever is de A7 in beide richtingen dicht bij Middenmeer. Bij Frieschepalen vond rond 3.45 uur eveneens een ongeluk plaats. De weg wordt tussen Groningen en Drachten afgesloten. Op de A2 en A50 waren gisteravond laat nieuwe wegafzettingen, omdat daar brandjes zijn gesticht.

De Nederlandse politie roept weggebruikers op hun rijgedrag aan te passen in verband met mogelijke nieuwe acties. ‘Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Hou daar rekening mee’, schrijft de politie op Twitter. Rijkswaterstaat - het Nederlandse wegenagentschap - roept weggebruikers die donderdagochtend op pad gaan op om extra alert te zijn op de weg. “Gedurende de dag kunnen er allerlei dingen gebeuren, vooral in bepaalde delen van het land, zoals het oosten en het noorden. Het is heel onvoorspelbaar, dus wees daar bedacht op als je de weg op gaat.”

Opruimen rommel A1 begonnen

Sinds er gisteren afval, strobalen en asbesthoudend materiaal gedumpt en in brand gestoken werden, is de snelweg A1 bij Voorst, van Hengelo naar Apeldoorn, nog altijd dicht. Op de weg liggen nog restanten van de afvaldumping. Richting Hengelo zijn twee rijstroken afgesloten.

Inmiddels is een aannemer begonnen met het opruimen van de rommel. De snelweg blijft mogelijk nog tot eind van de middag dicht volgens Rijkswaterstaat. “Er wordt hard gewerkt om de weg schoon te maken, maar de verwachting is dat de aannemer toch geruime tijd bezig zal zijn. We houden nu rekening met het einde van de middag”, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit.

Bedreigingen

Het opruimen van dat afval werd gisteravond op de A1 gestaakt omdat de bedrijven die de rommel moesten opruimen werden bedreigd. Rijkswaterstaat kon ‘s avonds nog geen nieuwe aannemer vinden voor het opruimwerk.

Door wie die bedreigingen zijn gedaan en hoe, is niet duidelijk. “Wij betreuren dit ten zeerste. Dit levert heel veel hinder en een vervelende situatie op voor de weggebruikers. We betreuren het natuurlijk ook dat de aannemers zich geïntimideerd voelen. Dat zou niet zo moeten zijn”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken werden ingehuurde aannemers lastiggevallen. Waar dat gebeurde, kan de woordvoerder niet precies zeggen.

Welk bedrijf de klus nu op de A1 bij Voorst heeft opgepakt, is onbekend. “Binnen Rijkswaterstaat hebben we verder gekeken naar andere aannemers die het werk konden doen. Gelukkig hebben we die toen gevonden.”