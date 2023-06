Ongeluk in Zweeds pretpark: 35-jarige vrouw overleeft achtbaanritje niet

In het pretpark Gröna Lund in de Zweedse hoofdstad Stockholm is een wagen van een achtbaan ontspoord. Een wagen van de achtbaan ‘Jetline’ is vanop enkele meters hoogte naar beneden gevallen. Daarbij is een vrouw van 35 jaar overleden. Er vielen ook meerdere gewonden.

Bij het ongeval is er een persoon om het leven gekomen. Volgens Zweedse media gaat het om een 35-jarige vrouw. De politie meldt dat er negen mensen naar het ziekenhuis werden gebracht, onder wie ook kinderen. Drie van hen zouden ernstig gewond zijn. In totaal zaten er 14 mensen in de achtbaan. De politie is een vooronderzoek gestart naar het veroorzaken van de dood, het veroorzaken van lichamelijk letsel en het veroorzaken van gevaar voor anderen.

Een agent die betrokken was bij de reddingsoperatie zei tegen de krant Aftonbladet dat er meerdere bezoekers uit de attractie zijn gevallen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat een rijtuig van de ‘Jetline’ achtbaan gedeeltelijk ontspoorde. Verschillende mensen vielen uit de attractie terwijl anderen bekneld raakten in het rijtuig. Informatiemanager Annika Troselius beschrijft het incident: “Wat we weten is dat het voorste deel van de trein gedeeltelijk is ontspoord en dat de trein in het midden van het spoor tot stilstand is gekomen met één wagon scheef.”

Een Zweedse journaliste, die toevallig in de rij stond voor een andere rit, zei dat het wagentje zich op grote hoogte bevond. “Plotseling hoorde ik een metalen plof en toen begon de attractie te schudden”.

Het park is ontruimd en blijft minstens een week gesloten. “Het is ongelooflijk tragisch. We zijn geschokt. Onze gedachten gaan uit naar de families”, meldt Troselius. “We zullen natuurlijk terug moeten komen op de oorzaak. Maar onze focus ligt nu op het verzorgen van de getroffenen.”

De achtbaan ‘Jetline’ haalt over een parcours van 800 meter snelheden tot 90 kilometer per uur. De achtbaan is tot 30 meter hoog en werd in 1988 in gebruik genomen. Er stappen jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers op.

Volledig scherm De 'Jetline'. © AFP

Het park is nu leeggeruimd, maar er hangt nog steeds een geschokte sfeer. Een van de getuigen die in Gröna Lund was toen het ongeluk gebeurde, geeft aan dat veel mensen in paniek van het terrein wegrenden. “Er was veel geschreeuw. Niemand begreep wat er was gebeurd”, vertelt ze aan de Zweedse nieuwszender TV4. “Sommigen sprongen over het hek om gewonden te helpen.” Een andere getuige beschrijft de chaotische taferelen in het pretpark: “Er was complete paniek”.

‘Gröna Lund’ bevindt zich op het schiereiland Djurgarden in Stockholm en werd in 1883 opgericht door een Duitser. Het is het oudste en een van de meest populaire pretparken in Zweden. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen mensen het park van 3,8 hectare. Er zijn niet alleen attracties, maar ook theaters en podia waar wereldberoemde artiesten als Abba, Bob Marley en Lady Gaga hebben opgetreden. Eind 1985 werd het park gedeeltelijk verwoest door een grote brand, maar werd kort daarna herbouwd.