Ongelooflijke beelden: vermiste peuter (3) moet na dagen in wildernis modderwater drinken om te overleven

AJ’s vader vertelde verslaggevers dat zijn zoon naar het ziekenhuis in Singleton zou worden vervoerd voor een volledige controle. “Ik weet dat ik me uitzinnig gedroeg, maar niemand kan begrijpen wat we hebben meegemaakt. Het is een wonder. Mijn zoon is gebeten door mieren en hij is gevallen, maar hij leeft. Het is geweldig.”