Ongelofelijk: 17-jarig meisje bijna 250 uur na aardbeving in Turkije nog gered

Nog steeds mensen gered, op tiende dag (!) na aardbevin­gen, Nederlands team haalt 4 overleven­den onder brokstuk­ken uit

Reddingswerkers slagen er nog steeds in mensen levend onder het puin vandaan te halen na de aardbevingen in Turkije en Syrië, ook op de tiende dag na de catastrofe. Een vrouw en twee kinderen werden na liefst 228 uur gered in het zwaar verwoeste Antakya, melden Turkse media. Eerder op de dag raakte bekend dat in de stad Kahramanmaras na 222 uur (meer dan negen dagen) nog een vrouw kon worden bevrijd.