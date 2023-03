Ongebruikelijke commentaren op Russische staats-tv: “We moeten durven toegeven dat we kunnen verliezen”

Het gevoel van onoverwinnelijkheid is niet meer bij alle propagandisten even groot. Op de Russische staatstelevisie heeft een bekende Russische filmmaker, Karen Shakhnazarov, verklaard dat hij het niet eens is met degenen die volhouden dat Rusland zal winnen.

Francis Scarr, die voor de BBC de Russische staatstelevisie volgt, heeft het bewuste fragment gedeeld op sociale media. “Ik heb zoiets op de Russische staatstelevisie niet meer gezien sinds de tegenoffensieven van Oekraïne vorig jaar”, schrijft hij.

KIJK. Filmmaker op staats-tv: “We moeten durven toegeven dat we kunnen verliezen!”

De uitspraken werden gedaan in het beruchte praatprogramma van de bekende tv-presentator én spreekbuis van het Kremlin, Vladimir Solovyov. Vooral de lange kritische tussenkomst van commentator Karen Shakhnazarov is daarbij heel opvallend.

“Het is echt een situatie die de ernstigste gevolgen voor ons kan hebben als we verliezen”, steekt hij van wal. “En we moeten durven toegeven dat we kunnen verliezen!”

Hij verklaart ook dat hij het niet eens is met degenen die volhouden dat Rusland zal winnen. “We moeten toegeven dat we kunnen verliezen", stelt de filmmaker. “Als je dat niet doet, kijk je niet naar de verschillende mogelijke uitkomsten.”

Quote Het is zwakheid! Het is geen kracht, het is zwakte! Karen Shakhnazarov

“Als je gelooft dat de dingen gewoon vanzelf zullen gebeuren - nee, dat is echt niet oké”, vervolgt hij. “Het is zwakheid! Het is geen kracht, het is zwakte!”

Oorlog tegen het hele Westen

Volgens Shakhnazarov is de Russische maatschappij niet op dit soort oorlog voorzien. “Je moet de waarheid in de ogen durven te kijken. Je moet zien naar jouw sterktes en zwaktes. Dit is een gevecht tegen het hele Westen. En wie wint er dan? Een organisatie die gedisciplineerd en ijzersterk is. Die eigenschappen zijn vandaag niet aanwezig in onze maatschappij.”

Quote We zitten altijd te zeggen dat het Westen op het punt staat om uit elkaar te vallen en dat er demonstra­ties zijn in Berlijn. Maar dat zal niet gebeuren Karen Shakhnazarov

De filmmaker haalt aan dat Rusland de eenheid van het Westen onderschat. “We zitten altijd te zeggen dat het Westen op het punt staat om uit elkaar te vallen en dat er demonstraties zijn in Berlijn. Maar dat zal niet gebeuren. Wanneer het Westen voelt dat het kan winnen, dan zal het alles eraan doen om te winnen.”

Volgens Shakhnazarov kan Rusland maar beter Oekraïne én zijn president Volodymyr Zelensky serieus nemen. “Hij is gevaarlijk. Hij is niet dom. Hij is energiek. Hij speelt een belangrijke rol. Hij is geen marionet. We strooien onszelf zand in de ogen als we dat beweren.”

De filmmaker vindt dat de Russen hieruit conclusies moeten trekken. “We moeten echt beseffen dat dit een hachelijke situatie is voor ons. Voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de maatschappij ook stabiel. En plots bleek die maatschappij helemaal niet zo stabiel te zijn als we dachten. Het is een gevaarlijke situatie”, besluit de filmmaker.

