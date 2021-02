Onduidelijkheid na bomactie Frankrijk in Mali: zijn de doden burgers of terroristen?

Militair Gilles (36) is op missie en wordt verliefd op soldaat Celine (28): “Voor mij lag de mooiste vrouw die ik ooit had gezien”

23 januari “We praatten de hele nacht. Toen het ochtendgloren aanbrak waren we allebei bekaf. We legden ons hoofd op ons kussen, en keken elkaar recht in de ogen. Ik kroop iets dichter. Mijn arm gleed onder haar shirt. Ik kroop nog dichter. Onze lippen raakten elkaar vederlicht, we waren nog niet aan het kussen. Maar toen duwde ze zich zachtjes naar me toe.” Gilles* is 32 en met Defensie op missie in Mali wanneer de bloedmooie Celine (28) voor anderhalve maand bij zijn taskforce komt. Hij valt als een blok voor haar. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Gilles.